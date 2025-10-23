Suben a doce los muertos en Rusia en la explosión en una fábrica en los Urales

2 minutos

(Actualiza el número de víctimas mortales)

Moscú, 23 oct (EFE).- Al menos doce personas murieron y otras diez se encuentran desaparecidas a causa de la explosión la noche del miércoles en una fábrica en la ciudad rusa de Kopéisk, en el sur de los Urales, según los últimos datos ofrecidos este jueves por las autoridades regionales.

«El número de víctima mortales ha aumentado a doce. Se desconoce el paradero de otros diez trabajadores. Continúan los trabajos de búsqueda en el lugar de los hechos», escribió en Telegram el gobernador de la región de Cheliábinsk, Alexéi Teksler.

Con anterioridad, el gobernador había informado de diez muertos y cinco heridos hospitalizados en estado de gravedad.

Según el canal de Telegram Astra, vecinos de Kopéiski aseguraron que se habían producido explosiones en la zona donde se encuentra la fábrica Plastmass, que produce explosivos y munición.

Teksler se limitó a informar de que la explosión, a la que siguió un incendio y una segunda detonación, se produjo en una de las fábricas de Kópeisk, ciudad de cerca de 150.000 habitantes situada a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú y a más de 1.700 kilómetros del punto más próximo de la frontera de Ucrania.

«La versión de que (la explosión) fue un impacto de un dron no se ha confirmado», afirmó el gobernador, que añadió que el incendio fue sofocado y comenzó la remoción de escombros.

El Comité de Instrucción incoó una causa penal por «violación de las normas de seguridad en industrias peligrosas, con resultado de muerte de dos o más personas». EFE

mos/lar