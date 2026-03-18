Suben a doce los muertos por ataques en Beirut, entre ellos periodista de la TV de Hizbulá

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Beirut, 18 mar (EFE).- El número de muertos en una serie de bombardeos israelíes perpetrados este miércoles contra Beirut se sitúa en al menos doce, entre ellos un director de programas en la televisión local Al Manar, perteneciente al grupo chií Hizbulá, y su esposa.

Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, los ataques que alcanzaron los barrios capitalinos de Basta, Bachoura y Zuqaq el Blat también causaron heridas a un total de 41 personas.

En concreto, varios bombardeos registrados de madrugada dejaron diez muertos y 27 heridos, a los que por la mañana se le sumaron otros dos fallecidos y 14 lesionados en una nueva acción contra un apartamento en Zuqaq el Blat, zona ya atacada también en las horas anteriores.

Al Manar confirmó que entre los fallecidos están el director de programas políticos del canal, Muhammad Shari, y su mujer, en un ataque que ha sido condenado por Hizbulá y por varios medios de comunicación.

Los hijos y nietos de Shari también resultaron heridos en el bombardeo.

Hasta este miércoles, Israel solo había lanzado cinco ataques dentro de los límites de la capital desde el inicio de su intensa ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo.

Aunque sus bombardeos sacuden con fuerza los suburbios sur de la urbe, conocidos como el Dahye, la propia Beirut había registrado acciones limitadas contra un hotel en el que supuestamente se escondían comandantes iraníes o contra el paseo marítimo, el más grave hasta la fecha con ocho muertos. EFE

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