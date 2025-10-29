Suben a los 110 muertos por los bombardeos israelíes en Gaza, entre ellos 46 niños

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Al menos 110 personas murieron, entre ellas 46 niños y 20 mujeres, por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza tras la reanudación anoche de los ataques del Ejército israelí, según un recuento en hospitales realizado por informadores gazatíes y compartido en una plataforma local.

De acuerdo con este balance, los bombardeos del Ejército israelí dejaron 44 muertos en el norte de la Franja, otros 44 en el centro y 20 más en el sur.

Los hospitales, que operan entre escombros y con sus capacidades gravemente limitadas por la falta de suministros médicos y combustible, atendieron a decenas de víctimas. Del total, 33 llegaron al hospital Al Shifa, 32 al Al Awda, 20 al Nasser, 14 al Al Aqsa y 11 al Bautista Al Ahli.

El martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó «ataques contundentes» en Gaza tras una reunión de su gabinete de seguridad, después de que Hamás devolviera a Israel restos humanos que no corresponden a un rehén israelí.

Israel aseguró además que militantes palestinos atacaron a sus soldados en Rafah, en un enfrentamiento en el que murió un militar israelí, algo que Hamás negó.

El grupo islamista condenó fuertemente la nueva oleada de ataques israelíes contra la Franja de Gaza y acusó a Israel de «socavar» el acuerdo de alto el fuego con la «complicidad» del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Además, el grupo instó a los mediadores y garantes del alto el fuego, entre ellos Catar y Egipto, a presionar de forma «inmediata» al Gobierno israelí para que detenga las masacres y cumpla con lo acordado, insistiendo en que todas las facciones palestinas siguen comprometidas con el alto el fuego. EFE

