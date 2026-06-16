Suben a más de 3.800 los muertos en el Líbano por la ofensiva israelí iniciada en marzo

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Beirut, 16 jun (EFE).- Más de 3.800 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, una cifra que sigue aumentando mientras continúan los ataques de Israel pese al acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán, que se extiende al cese de hostilidades en el país.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud libanés, indicó en un comunicado que el balance total acumulado de la ofensiva israelí desde el 2 de marzo hasta el 16 de junio es de «3.826 mártires y 11.851 heridos».

Pese al acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel y a los avances para la paz en la zona por el acuerdo estadounidense-iraní, que se firmará este viernes en Ginebra, el Ejército israelí ha seguido atacando este martes el sur libanés, zona duramente golpeada por los ataques.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó esta tarde de que la localidad de Nabatieh al Fawqa -ubicada en el distrito meridional de Nabatieh- sufrió ataques israelíes con artillería y con un dron, que lanzó un misil guiado contra las inmediaciones de un instituto superior de formación docente.

En el mismo distrito, la agencia estatal recogió tres ataques aéreos consecutivos contra la plaza de Mayfadoun, donde varios residentes se encontraban reunidos evaluando los daños, sin que se hayan reportado heridos.

En el distrito de Bint Jbeil, un dron israelí causó cuatro heridos leves en la localidad de Hadatha. Mientras otro impactó cerca de un grupo de civiles en Beit Yahoun sin registrar daños humanos.

Mientras, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro libanés, Nawaf Salam, comenzaron este martes «los preparativos en marcha para la próxima ronda de negociaciones entre libaneses, estadounidenses e israelíes, que se celebrará en Washington» el 22 de junio, se apunta en un comunicado de la Presidencia libanesa, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el grupo chií Hizbulá insistió hoy en una carta al líder supremo iraní Mojtaba Jameneí su agradecimiento por sus «firmes posiciones de apoyo al Líbano (…) destinadas a obligar a la entidad israelí a detener de forma inmediata y permanente las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano». EFE

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