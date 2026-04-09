Suben a más de 300 los muertos por los ataques israelíes del miércoles en el Líbano

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Beirut, 9 abr (EFE).- El número de muertos por la oleada de ataques israelíes de ayer miércoles contra el Líbano se eleva ya a más de 300 y el de heridos a 1.150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos en varias zonas casi 30 horas después de los bombardeos.

Según los últimos datos ofrecidos este jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, al menos 303 personas perdieron la vida y otras 1.150 resultaron heridas en la campaña aérea sin precedentes del miércoles al mediodía.

«La recuperación de cuerpos de debajo de los escombros sigue en varias ubicaciones, así como la identificación a través de pruebas de ADN de muchos fallecidos cuyos cadáveres fueron traslados a los hospitales», indicó el departamento en un breve comunicado. EFE

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