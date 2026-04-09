Suben a más de 300 los muertos por los ataques israelíes del miércoles en el Líbano

2 minutos

Beirut, 9 abr (EFE).- El número de muertos por la oleada de ataques israelíes perpetrada el miércoles contra el Líbano se eleva ya a más de 300 y el de heridos a 1.150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos en varias zonas pasadas casi 30 horas de los bombardeos.

Según los últimos datos ofrecidos este jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, al menos 303 personas perdieron la vida y 1.150 resultaron heridas en la campaña aérea sin precedentes del miércoles al mediodía.

«La recuperación de cuerpos de debajo de los escombros sigue en varias ubicaciones, así como la identificación a través de pruebas de ADN de muchos fallecidos cuyos cadáveres fueron trasladados a los hospitales», indicó el departamento en un breve comunicado.

Con ello, el balance total de muertos por la ofensiva aérea y terrestre desde el inicio del conflicto hace cinco semanas aumentó a 1.888 y el de heridos 6.092, según la nota.

El miércoles, Israel lanzó una oleada de bombardeos sin precedentes contra unas cien ubicaciones diferentes del Líbano, que dijo haber dirigido contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, si bien sus misiles derribaron edificios residenciales enteros incluso en plena capital.

El Hospital Universitario Rafic Hariri de Beirut, el mayor centro público del Líbano, tuvo que activar el protocolo de Incidente con Múltiples Víctimas (IMV) para lidiar con la «enorme» cantidad de heridos, entre ellos muchos niños, según afirmó a EFE el cirujano Mahmoud al Hajj.

Tras la escalada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que su Gobierno iniciará negociaciones directas con el Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer «relaciones pacíficas» entre ambos países. EFE

njd/cgs/mgr

(foto)(vídeo)