Suben a nueve los muertos en Indonesia por deslizamiento de tierra, con 81 desaparecidos

Yakarta, 25 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a al menos nueve el número de muertos a raíz de un deslizamiento de tierra que la madrugada del sábado sepultó una treintena de casas en una localidad de la isla de Java, la más grande del archipiélago, donde 81 personas permanecen desaparecidas.

«Además de las –nueve– víctimas mortales, se informó de que 23 personas se encuentran a salvo y 81 continúan desaparecidas, lo que eleva el número total de personas afectadas a 113. Esta cifra es preliminar y seguirá siendo verificada en el terreno», señaló hoy en un comunicado el director del Centro de Datos, Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés), Abdul Muhari.

El desprendimiento de tierra y lodo se produjo el sábado, tras días de intensas lluvias, alrededor de las 2:30 hora local (19:30 GMT del viernes) en la aldea de Pasirlangu, ubicada unos 150 kilómetros al sureste de la capitalina Yakarta y perteneciente a la provincia de Java Occidental.

De las nueve víctimas mortales, cinco ya han sido entregadas a sus familias, mientras que las otras cuatro continúan en el centro donde se trabaja en su identificación, explicó Muhari.

Desde la BNPB aseguraron que «las condiciones inestables del terreno representan un desafío» para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda, que se reanudarán el lunes.

Según datos oficiales habría unos 113 residentes en la zona afectada por el deslizamiento de tierra, de los cuales 81 están desaparecidos.

Ante el temor de que se produzcan nuevos aludes, un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de cien metros de donde se produjo el corrimiento han sido evacuadas, y este domingo las autoridades informaron que se les proporcionaría alojamiento temporal.

Imágenes compartidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran la extensa lengua de barro y escombros que golpeó edificios y campos de cultivo, así como a decenas de rescatistas y voluntarios tratando de cavar con herramientas y sus propias manos en la densa capa de lodo.

El Departamento de Meteorología del país emitió esta semana varias alertas sobre la isla de Java por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas extremas en la región.

Indonesia, principal economía del Sudeste Asiático, compuesta por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

