Suben a nueve los muertos por el misil iraní caído en Beit Semesh

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

«En la zona de Beit Semesh, los paramédicos del MDA y los equipos médicos han declarado la muerte de 9 afectados», recoge el último comunicado de la organización.

Otras 28 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellos dos heridos graves, dos moderados y 24 leves.

Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

La Policía informó de que «como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó». Indicó además que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.

Otro servicio de emergencias, United Hatzala, informó de que hay ocho edificios afectados por el impacto.

El impacto en Beit Semesh es el más próximo en producirse con víctimas, incluyendo la guerra de doce días de junio de 2025, de Jerusalén (está a unos 20 kilómetros).

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Este domingo, la Policía de Israel confirmó que la ojiva de un misil iraní cayó ayer (sábado) en un parque próximo a la puerta de Yafa de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en una zona recreativa utilizada para conciertos proyecciones de películas.

«La ojiva fue neutralizada y manipulada de forma segura por los equipos de desactivación de bombas del Distrito de Jerusalén, quienes la trasladaron para su posterior análisis en los laboratorios de explosivos de la policía», detalla el cuerpo policial este domingo en un comunicado.

Mientras diez personas han perdido la vida en Israel a causa de los ataques iraníes, más de 200 han fallecido en Irán, la mayoría, 148, en una escuela de primaria en la localidad de Minab (en el sur del país). EFE

