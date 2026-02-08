Suben a ocho los muertos por la explosión del taller de una empresa en el centro de China

Pekín, 8 feb (EFE).- El número de fallecidos por una explosión en el taller de una empresa situada en el condado de Shanyin, en la provincia central china de Shanxi, se elevó a ocho, informó este domingo la cadena estatal CCTV.

El siniestro se produjo en la madrugada del sábado en un taller de la compañía Jiapeng Biotechnology, ubicado en el citado condado, que se encuentra bajo la administración de la ciudad de Shuozhou.

El representante legal de la firma ha sido puesto «bajo control» de las autoridades y el Gobierno municipal ha formado un equipo para investigar las causas del accidente, indicó CCTV sin brindar más detalles al respecto.

Los accidentes industriales son relativamente frecuentes en China, donde persisten deficiencias en los protocolos de seguridad y una aplicación irregular de las normativas vigentes.

El pasado 18 de enero, una explosión en una planta de placas de acero en la región septentrional de Mongolia Interior dejó diez muertos, mientras que otro incidente similar en una fábrica de fuegos artificiales del condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve fallecidos y veintiséis heridos en junio del año pasado. EFE

