Suben a seis los muertos, entre ellos cuatro niños, en el hundimiento de un bote en Siria

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Damasco, 14 jul (EFE).- Al menos seis personas, entre ellas cuatro niños, han muerto por el hundimiento el pasado domingo de un transbordador que cruzaba el río Éufrates en la provincia oriental siria de Deir al Zur, mientras que otros dos menores continúan desaparecidos, informó este martes la Defensa Civil Siria.

Este organismo, conocido como los ‘cascos blancos’, indicó en su cuenta oficial de X que el balance de víctimas mortales se elevó a seis, después de que en un primer momento el Ministerio de Gestión de Emergencias y Desastres informara de cuatro fallecidos, y precisó que entre las víctimas hay cuatro niños.

Asimismo, señaló que equipos de la Defensa Civil Siria, el Ministerio de Defensa y residentes de la zona mantienen las operaciones de búsqueda y rescate, para las que se han movilizado todos los recursos disponibles, con el objetivo de encontrar a los desaparecidos.

El Ministerio de Gestión de Emergencias habilitó también una línea telefónica y un canal de WhatsApp para que los familiares puedan comunicar la desaparición de personas, facilitando su nombre completo, edad y una fotografía.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un transbordador fluvial que transportaba a unas 35 personas, entre ellas varios niños, entre ambas orillas del río Éufrates sufrió un fallo mecánico y fue arrastrado por la corriente, según informaron previamente medios sirios.

Los cruces del Éufrates en Deir al Zur dependen en gran medida de embarcaciones improvisadas y puentes militares provisionales, ya que los puentes permanentes fueron destruidos durante los años de guerra en Siria, una situación que los residentes denuncian desde hace tiempo por los riesgos que entraña para la población. EFE

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