Suben a seis los muertos en el ataque a tiros de Jerusalén

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Ya son seis los muertos en el ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén después de que se confirmara el fallecimiento de una persona más en el hospital, confirmó un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El jefe de personal del MDA, Uri Shacham, indicó en un encuentro con la prensa que hay otras trece personas heridas, algunas de gravedad.

El último reporte oficial del MDA, que no recoge esta última muerte, indicaba que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo». EFE

