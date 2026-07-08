Suben a seis los muertos tras las lluvias causadas por el tifón Maysak en el sur de China

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Pekín, 8 jul (EFE).- El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que toca tierra este año en China, ha dejado al menos seis muertos en la región meridional de Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses en Nanning, capital regional.

Según el último balance oficial presentado por las autoridades locales, seis personas han fallecido y otras once permanecen desaparecidas por los efectos del temporal, que también ha propiciado la evacuación de 130.000 personas y afectado a 375.000 residentes en toda la provincia.

El embalse Liulan, situado en la localidad Hengzhou, bajo administración de Nanning, sufrió dos brechas principales de unos 50 metros en total, por las que comenzó a salir un gran volumen de agua hacia zonas situadas aguas abajo, según personal de la instalación citado por medios locales.

Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron en Guangxi acumulados de hasta 553,8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad.

La última información disponible muestra que 341 embalses de la región superan sus niveles de agua límite de inundación y 56 estaciones de monitoreo en 41 ríos reportan niveles de agua superiores a los umbrales de alerta.

Según el observatorio meteorológico regional, el tifón se intensificó cerca de la costa de Guangxi y permaneció unas 26 horas en la región con fuerza de tormenta tropical antes de degradarse a depresión tropical, lo que favoreció un episodio de lluvias amplio, persistente y de acumulados elevados.

Las operaciones de rescate continúan con más de 8.000 personas, más de 1.700 vehículos y 5.700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la remoción de escombros.

Maysak, que tocó tierra en el país asiático el pasado viernes, ya había obligado en días anteriores a suspender vuelos, trenes y ferris en la isla meridional de Hainan y a activar respuestas marítimas en la provincia de Cantón.

Ante los múltiples desastres registrados en varias regiones, el presidente chino, Xi Jinping, instó este martes a desplegar todos los esfuerzos posibles en las labores de rescate, socorro, atención a los heridos y reubicación de los afectados.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, a lo que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos, con el supertifón Bavi avanzando hacia el país, advirtieron meteorólogos locales, que añadieron que sus efectos se empezarán a hacer notar a partir de este jueves en el sureste. EFE

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