Suben a siete los soldados colombianos muertos y a 30 los heridos en un ataque del ELN

(Actualiza con la muerte de otro soldado)

Bogotá, 19 dic (EFE).- El número de soldados colombianos muertos en el ataque de la víspera contra una base militar en la localidad de Agucachica, en el departamento del Cesar (noreste), subió a siete y el de heridos a 30, informó este viernes el Ejército, según el cual la guerrilla del ELN utilizó drones en ese atentado.

«Como consecuencia de la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica, Cesar, lamentablemente falleció en las últimas horas nuestro soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien se encontraba recibiendo atención médica especializada», señaló el Ejército en un comunicado.

Según la institución, el balance provisional es de «siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada y 26 heridos que no revisten gravedad».

El ataque contra la base militar, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), agregó el Ejército, que en un primer comunicado anoche había informado de cuatro muertos y siete heridos.

Drones en el conflicto colombiano

«En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales», dijo el Ejército en un comunicado.

Los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, dijo a Blu Radio que desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros hicieron en el departamento de Cauca (suroeste) el primer ataque con drones, el Ejército contabiliza 393 atentados con esos artefactos, que son «una amenaza multidominio que llegó para quedarse» en el conflicto armado colombiano.

La base militar atacada anoche está ubicada en el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente el ELN, que esta semana hizo cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.

«El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población. Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército en Aguachica (Cesar)», dijo hoy en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El ministro añadió que aunque las Fuerza Militares «han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional».

El pasado martes, disidencias de las FARC tomaron durante más de siete horas la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocho policías quedaron heridos y parte de las edificaciones de ese pueblo fueron destruidas. EFE

