Suben a tres los fallecidos tras explosiones en unidad militar de Bolivia

afp_tickers

Compartir

4 minutos

La Fiscalía de Bolivia elevó este sábado a tres la cifra de fallecidos por dos violentas explosiones en una unidad militar, a medida que equipos de rescate aún remueven escombros en busca de desaparecidos, con el riesgo de nuevas detonaciones, informaron autoridades.

Los estallidos en el recinto se produjeron el viernes por la tarde en la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

En el lugar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT, según el Ministerio de Defensa.

Las causas del siniestro aún se investigan.

Los bomberos todavía buscaban cuerpos este sábado entre las partes destruidas del edificio militar. Un largo cordón de policías cerraba el paso a decenas de personas que se agolpaban para consultar por sus familiares, constató la AFP.

Un comunicado del Ministerio Público, que cita a la fiscal a cargo Katherine Ramírez, señala que «en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino», por lo que ahora suman «tres personas fallecidas hasta el momento».

Los dos primeros confirmados eran jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio, informaron autoridades el día anterior.

La Fiscalía no detalló si el tercer cadáver encontrado el sábado corresponde a la lista de los 14 militares desaparecidos, entre ellos un sargento y otros 13 jóvenes en servicio militar.

Además, anunció que abrió una investigación por «homicidio culposo» y otros delitos.

Informes previos del Ministerio de Defensa daban cuenta además de dos muertos y 84 heridos.

Ernesto Justiniano, jefe de esa cartera, informó por separado que «el riesgo en el área todavía es alto», debido a que existen explosivos de alto poder que aún no fueron retirados.

«En un lugar específico hemos entrado y hemos visto todavía unos artefactos que se llaman ‘booster’ (…), un TNT con una gran potencia de explosión», dijo la autoridad.

– Escenas de destrucción –

Ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados son los efectos de las ondas expansivas que afectaron decenas de viviendas en los alrededores.

Las puertas de algunos locales comerciales se retorcieron por causa de la explosión.

«Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada», informó Antonio Amaru, comandante del siniestrado Regimiento Bolívar.

Algunas personas de origen aimara indagaban entre lágrimas por sus familiares a los soldados que resguardan el lugar. Otros intentaron ingresar por la fuerza, pero fueron contenidos, observó un periodista de la AFP.

Elba Aruquipa, de 45 años, preguntaba por la situación de su hijo en servicio militar, pero no obtenía respuesta.

«Si está ahí adentro, mi hijo, ¿qué va a pasar? Tampoco nos dan ninguna información», indicó en tono de angustia a la AFP.

El Ministerio de Defensa anunció este sábado en un comunicado la conformación de un «comité de crisis» para atender a las personas afectadas.

– «Me ha hecho volar» –

Primero se produjo una detonación de bajo poder y luego una segunda de mayor magnitud. Esa segunda explosión «me ha hecho volar cinco metros atrás», señaló un vecino con el rostro herido al diario El Deber, que aseguró que perdió el conocimiento.

Entre una gran polvareda y gritos de la gente, otros transeúntes malheridos intentaban levantarse tras ser alcanzados por la onda expansiva, según imágenes de ciudadanos difundidas por medios.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, lamentó que en su municipio «no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar» atención a los heridos que tuvieron que ser trasladados a centros de salud de la vecina ciudad de El Alto y La Paz.

El viernes familias de las casas afectadas fueron trasladadas a un albergue temporal donde pasaron la noche, ante el riesgo que corrían en sus viviendas.

Tras el incidente el presidente Rodrigo Paz dijo en su cuenta de X que instruyó «verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan».

jac/gta/nn/cr