Suben a tres los muertos en Líbano por ataques israelíes pese al acuerdo entre EEUU e Irán

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Beirut, 18 jun (EFE).- Los muertos por los ataques israelíes este jueves en el sur del Líbano aumentaron a tres, entre ellos un ciclista galardonado internacionalmente, pese al memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán que entró hoy en vigor, informaron fuentes oficiales.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa identificó a las dos víctimas del ataque de un dron israelí contra un automóvil en la localidad de Kfar Tebnit, en la gobernación meridional de Nabatieh, como Bilal Kamal Hayek y Ali Ismail Tufaili.

Según el medio estatal, Hayek había regresado recientemente de Gabón después de pasar años residiendo en el extranjero, mientras que Tufaili era un ciclista campeón mundial que había obtenido numerosas medallas internacionales.

Ambos habían entrado en Kfar Tebnit para inspeccionar la zona cuando fueron alcanzados por el ataque, de acuerdo con la ANN.

La tercera víctima murió en la población de Zibdine, también en el sur del país, por el ataque de un dron israelí, indicó la ANN, que no ofreció más detalles sobre su identidad.

Estos ataques se produjeron pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran un memorando de entendimiento alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Catar.

El documento establece la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese «inmediato y permanente» de las operaciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto regional, incluido el Líbano pese al rechazo de Israel.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, informó anteriormente en un comunicado de que el balance total acumulado de víctimas por ataques israelíes desde el 2 de marzo hasta el 18 de junio era de 3.912 muertos y 11.873 heridos. EFE

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