The Swiss voice in the world since 1935

Suben a veinticuatro los casos de sarampión en Paraguay y estudian once como sospechosos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay confirmó este viernes veinticuatro casos de sarampión y evalúa otros once como sospechosos, después de que a comienzos de este mes se detectó el primer contagio desde que se eliminó localmente la circulación del virus en 2015.

El brote está concentrado en el departamento de San Pedro (norte), donde «el 88 % de los casos no contaba con antecedente de vacunación contra el sarampión», refirió el despacho de Salud en un comunicado.

Del total de afectados, 21 están asociados a una «importación, un caso importado y dos casos cuyos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación».

El Ministerio de Salud no reportó fallecidos a causa de la enfermedad pero sí cuatro hospitalizaciones de personas contagiadas.

La edad de los afectados oscila entre el 1 y 54 años, agregó la fuente.

En el departamento de San Pedro, la mayoría de casos proceden del distrito (municipio) de Nueva Germania (10), seguido de Santa Rosa del Aguaray (8) y Tacuati (6).

El pasado 4 de agosto, las autoridades sanitarias confirmaron un caso de sarampión en un niño de cinco años en San Pedro, que no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero.

Desde entonces, el Ministerio de Salud ha reportado aumentos semanales de personas contagiadas.

El último brote con transmisión autóctona de sarampión en Paraguay ocurrió en 1998 y en 2023 se confirmó un caso «de fuente de infección desconocida», que no generó contagios secundarios, según el ministerio.EFE

nva/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR