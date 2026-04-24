Subgobernadora del Banco de Inglaterra alerta de un ajuste bursátil por riesgos globales

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Londres, 24 abr (EFE).- La subgobernadora del Banco de Inglaterra para estabilidad financiera, Sarah Breeden, advirtió de que los mercados bursátiles mundiales podrían sufrir una corrección al considerar que los precios de los activos no reflejan los riesgos que afronta la economía global, en una entrevista con la BBC.

«Hay muchos riesgos ahí fuera y, sin embargo, los precios de los activos están en máximos históricos. Esperamos que haya un ajuste en algún momento», señaló Breeden.

La directiva del banco central británico evitó precisar cuándo podría producirse esa caída o su magnitud, pero alertó de que podrían coincidir varios factores adversos, como un choque macroeconómico, una pérdida de confianza en el crédito privado o una corrección en las valoraciones vinculadas a la inteligencia artificial.

En este sentido, expresó su preocupación por que varios riesgos «se materialicen al mismo tiempo», lo que podría someter al sistema financiero a fuertes presiones.

Breeden avisó del rápido crecimiento del llamado sistema financiero no bancario, en particular del crédito privado, que ha alcanzado unos 2,5 billones de dólares en los últimos 15 a 20 años sin haber sido sometido a una prueba de estrés de estas características.

Este tipo de financiación, explicó, no está regulada del mismo modo que la banca tradicional, que está sujeta a estrictos requisitos de capital y solvencia.

La advertencia de Breeden llega en un momento en que las bolsas, especialmente en Estados Unidos, encadenan máximos históricos impulsadas en parte por la inversión masiva en inteligencia artificial, a pesar de los riesgos existentes para la economía mundial.

Una eventual caída de los mercados puede tener efectos directos sobre la economía real, al reducir el valor de los activos en manos de los hogares, lo que puede frenar el consumo, además de dificultar la financiación de las empresas y afectar a la inversión y el empleo. EFE

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