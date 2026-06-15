Subidas del 5 % en algunas bolsas de Asia tras el anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán

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(Actualiza con el cierre de mercados)

Bangkok, 15 jun (EFE).- Los principales mercados bursátiles de Asia cerraron este lunes con subidas generalizadas -algunas por encima del 5 %- gracias al optimismo de los inversores a raíz del anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Los parqués de Seúl, Tokio y Manila lideraron las subidas, al registrar las tres un crecimiento que rondaba el 5 %.

Las ganancias llegan después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo de paz que firmarán el 19 de junio en Suiza. El pacto contempla el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que, en tiempos de paz, transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial.

La guerra ha condicionado durante más de tres meses la evolución de los precios de la energía y del transporte marítimo global. El precio del petróleo brent, de referencia en Europa, bajaba con fuerza el 4,67 %, hasta los 83 dólares, este lunes a las 5.00 GMT.

Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia:

Seúl, con grandes subidas

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,2 % o 422,36 puntos este lunes, hasta las 8.545,98 unidades, mientras que, de manera más moderada, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se elevó un 0,48 %, o 4,98 puntos, hasta las 1.034,03 unidades.

El gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics aumentó un 4,5 %, y su rival SK hynix hizo lo propio con una subida del 6,42 %. En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia registraron incrementos del 6,59 % y 0,42 % respectivamente.

Nikkei, récord al cierre

En Japón, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,99 % este lunes y marcó un nuevo récord al cierre por encima de los 69.000 puntos.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 3.297,46 puntos, hasta ubicarse en 69.317,5 unidades, mientras que el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 3,03 %, o 117,64 puntos, hasta 3.999,6 enteros.

China, al alza

El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 1,61 %, tras sumar 64,96 puntos, hasta los 4.096,47 y el parqué de Shenzhen se anotó 567,7 unidades (+3,79 %) y finalizó con 15.531,11.

Asimismo, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 0,5 % o 124,57 puntos, hasta los 24.842,67, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,02 %.

Filipinas lidera el Sudeste Asiático

El parqué de Manila, con una subida del 6,14 % o 362,82 puntos, hasta las 6.272,88 unidades, encabezó las ganancias en las bolsas del Sudeste Asiático.

Filipinas, al igual que otros países de la región, es muy dependiente del combustible y otros productos, como los fertilizantes, procedentes de Oriente Medio y que navegan por Ormuz.

La tendencia alcista se trasladó a la mayoría de plazas de la región, con Yakarta creciendo un 4,12 %; Singapur, un 1,02 %; Kuala Lumpur, un 0,46 % y Ho Chi Minh, un 0,43 %.

India, con fuerza

Los principales índices bursátiles de la India cerraron este lunes en verde, con ganancias cercanas al 1 %. El BSE Sensex, el principal indicador de la Bolsa de Bombay, subió un 0,97 % hasta los 76.264,33 puntos al cierre de la jornada, tras ganar 736,38 puntos respecto la clausura previa. Durante la sesión llegó a tocar un máximo intradía de 76,821.07 puntos.

Por su parte, el Nifty50, el índice de referencia de la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE), aumentó en un 0,98 % hasta los 23,853.90 puntos, después de alcanzar un máximo de 24.011,40 puntos durante el día.

Uno de los grandes ganadores de la jornada fue IndiGo, la aerolínea más grande del país, la cual ha venido sufriendo durante el conflicto debido al alza de los precios del combustible. Al cierre de las bolsas, los valores de la empresa subieron 3,59 % en Dalal Street (BSE) y 3,8 % en la NSE. EFE

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