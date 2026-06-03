Submarino peruano es el primero de Sudamérica en participar en ejercicios navales Rimpac

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Lima, 2 jun (EFE).- El submarino peruano Chipana (SS-34) es el primero de un país sudamericano en participar en los ejercicios militares ‘Rim of the Pacific’ (Rimpac), considerados los entrenamientos navales más grandes del mundo, organizados por la Marina de Estados Unidos en las aguas del archipiélago de Hawái.

Así lo aseguró este martes la Marina de Guerra de Perú al señalar que este submarino formará parte de maniobras orientadas a fortalecer sus capacidades operativas en condiciones exigentes, incluido un ejercicio especializado enfocado en guerra antisubmarina.

El Chipana fue enviado al Rimpac luego de culminar, en junio de 2025, un proceso de modernización a cargo de los Servicios Industriales de la Marina (Sima Perú), con asesoría de la empresa Tahyssenkrupp Marine Systems.

La modernización del submarino, construido a finales de los años 70 con una eslora de 55,9 metros y motores a diésel, incluyó intervenciones de alta ingeniería como el corte de casco y la renovación de sistemas clave, lo que permitió recuperar y potenciar sus capacidades operativas.

Junto al submarino Chipana también participa el buque logístico multipropósito de la Marina peruana Pisco, con 381 tripulantes a bordo cuyo alistamiento para esta ocasión inició hace aproximadamente un año.

La misión se extenderá por más de tres meses e incluirá intensas jornadas de entrenamiento en alta mar. Para ello, el Pisco mantiene operativas sus capacidades navales, logísticas y de ayuda humanitaria, además de un exigente entrenamiento de su tripulación para representar al país en escenarios internacionales.

A bordo del Pisco se encuentra embarcado un grupo de tarea conformado por operadores especiales, buzos navales y especialistas explosivistas, quienes participarán en ejercicios orientados a fortalecer la interoperabilidad, el intercambio de experiencias y el perfeccionamiento de capacidades en operaciones combinadas. EFE

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