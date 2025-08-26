Subsecretario de Defensa de EE.UU. recorre la frontera entre República Dominicana y Haití

Santo Domingo, 26 ago (EFE).- El subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Joseph M. Humire, hizo este martes un recorrido «estratégico» por la frontera dominico-haitiana, donde son frecuentes las denuncias de tráfico de personas, drogas o armas.

Durante la visita, el funcionario estadounidense aprendió sobre las operaciones que las Fuerzas Armadas y los organismos del Estado realizan en la zona para enfrentar amenazas como el narcotráfico o el tráfico ilícito de personas y de mercancías.

El recorrido, que hizo acompañado por el ministro de Defensa de la República Dominicana, Carlos A. Fernández Onofre, «permitió al alto funcionario estadounidense obtener una visión más clara y directa de la complejidad de la frontera», precisó un comunicado del Ministerio de Defensa dominicano.

Humire concluye este martes una visita de cuatro días a la República Dominicana junto a Michael Jensen, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, por sus siglas en inglés).

Durante la visita se han reunido, entre otros, con el presidente del país, Luis Abinader; y el canciller Roberto Álvarez.

A través de un comunicado, la embajada estadounidense señaló que la cooperación en seguridad entre ambos países «constituye un eje fundamental de la relación bilateral, adquiriendo particular relevancia en el contexto de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que República Dominicana acogerá en Punta Cana en diciembre próximo».

En este contexto, en la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en junio en Antigua y Barbuda, Estados Unidos instó a los Estados miembros a incrementar sus contribuciones a la misión de seguridad multinacional desplegada el año pasado en Haití.

Así, la semana pasada el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, presentó una hoja de ruta para combatir la crisis humanitaria que atraviesa Haití, centrada en el liderazgo local con apoyo internacional coordinado entre sistemas multilaterales como el Caricom y la ONU.

La Policía haitiana, con el apoyo de la Misión Multinacional de apoyo a la Seguridad (MSS) de casi 1.000 agentes liderados por Kenia, hacen frente a las poderosas bandas armadas que han tomado casi todo el territorio de Puerto Príncipe, donde siembran el terror con asesinatos, violaciones y obligan al desplazamiento de miles de personas.

Solo en el segundo trimestre de este año, al menos 1.520 personas fueron asesinadas y 609 resultaron heridas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, según un informe publicado recientemente por la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binhu, en francés). EFE

