Subsecretario de EE.UU. visita Paraguay con inversiones y seguridad regional en agenda

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Asunción, 19 oct (EFE).- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, comenzó este lunes una visita a Paraguay como parte de un periplo que también lo llevará a Argentina, y que tiene entre los ejes de su agenda explorar oportunidades de inversión, ampliar el comercio bilateral y fortalecer la cooperación en seguridad regional y el combate a la delincuencia trasnacional.

Landau fue recibido en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, la capital del país, por el presidente paraguayo, Santiago Peña.

El funcionario, que encabeza una misión de empresarios estadounidenses, llegó acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Horas antes de recibir a Landau, el gobernante paraguayo difundió en X un mensaje en guaraní y español en respuesta a otra publicación del delegado de la Casa Blanca, quien vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau fue embajador en el país suramericano.

«Tereguahê porãite nderogape (Bienvenido a tu casa)», señaló Peña, quien aseguró que Paraguay recibe a Landau «con los brazos abiertos» y anticipó que encontrará a un país «desarrollándose con fuerza y listo para más inversión, más empleo y una alianza cada vez más sólida con los Estados Unidos».

Al referirse a la visita del subsecretario, Peña afirmó el viernes que hace parte de una «agenda muy amplia de trabajo» con Washington, que abarca, entre otros, temas como la defensa y la seguridad.

Fuentes oficiales han anticipado que Landau se reunirá esta jornada con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, sin que hayan trascendido más detalles de su agenda en el país.

En un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en Asunción, el Departamento de Estado indicó que Landau se reunirá con «altos cargos del Gobierno paraguayo para reafirmar la histórica alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay», analizará «formas de ampliar el comercio y la inversión, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional».

Peña, cuya Administración integra el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que aglutina a Gobiernos conservadores de la región, se ha declarado un aliado de la Casa Blanca, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán. EFE

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