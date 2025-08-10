Succès Masra: feroz líder opositor en Chad, ex primer ministro y, ahora, condenado

5 minutos

Nairobi, 10 ago (EFE).- El líder opositor chadiano Succès Masra, que pasó de feroz crítico del oficialismo a primer ministro, fue condenado este sábado a veinte años de prisión por su presunta implicación en una matanza étnica, un nuevo golpe para este execonomista del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) convertido en político.

«Si fuera necesario permanecer en prisión durante cien años para resolver el problema de Chad, yo sería el primero en comprometerme a ello», dijo Masra este sábado ante el Tribunal de Apelación de Yamena, la capital, que le impuso una sentencia de veinte años de cárcel firme.

El opositor fue declarado culpable de «difundir mensajes de carácter racista y xenófobo» y de complicidad en asesinato, entre otros cargos, en relación al ataque ocurrido el pasado 14 de mayo en la aldea de Mandakao, en la provincia de Logone Occidental (suroeste), que dejó 42 muertos, la mayoría mujeres y niños.

Masra, de 41 años, fue detenido el día 16 de ese mes y llevaba en prisión preventiva desde el 20. Sus abogados ya han anunciado que recurrirán el fallo contra el líder del principal partido opositor de Chad, Les Transformateurs (Los Transformadores).

Un economista con aspiraciones políticas

Nacido hace cuarenta años en el sur del país, de mayoría cristiana y bastión de la oposición, Masra se formó en Economía en prestigiosas universidades de Chad, Camerún, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Tras desempeñarse en el sector privado, trabajó como economista sénior en el BAfd antes de dar el salto a la política como un feroz opositor del expresidente Idriss Déby Itno, padre del actual dirigente del país.

Así, en 2018, en medio de las movilizaciones contra una nueva Constitución que habría permitido al presidente permanecer en el poder hasta 2033, Masra creó su partido.

La nueva carta magna elevó a cuarenta años la edad mínima para presentarse a unas elecciones presidenciales, lo que impidió al opositor participar en los comicios de 2021.

Idriss Déby Itno ganó esa votación con casi el 80 % de los votos, solo días antes de morir el 20 de abril de ese año por las heridas sufridas en combates entre el Ejército chadiano y el rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia Nacional en Chad (FACT), según la versión oficial.

Entonces, el opositor se opuso firmemente a la toma del poder por parte de los militares bajo el liderazgo de Mahamat Idriss Déby Itno, hijo del presidente fallecido y el mismo que acabaría designando a Masra como primer ministro en enero de 2024.

El opositor tampoco quiso participar en el criticado diálogo nacional celebrado entre agosto y octubre de 2022, en el que se nombró presidente interino al nuevo dirigente y se alargó durante dos años más la transición del país para regresar a un gobierno civil.

Exiliado, primer ministro y detenido

Cuando varios partidos y organizaciones llamaron a protestar contra esa prolongación y la población salió a las calles a pesar de la prohibición de las autoridades, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes.

Esa represión dejó al menos 73 muertos según los datos oficiales, una cifra que la Liga Chadiana de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura elevaron a 218.

Tras ser responsabilizado por el Gobierno de las movilizaciones, Masra abandonó el país a través del vecino Camerún y permaneció en el exilio un año, durante el que se instaló en EE.UU. y viajó a diferentes países africanos y europeos.

Un acuerdo impulsado por la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) permitió su retorno a Chad en noviembre de 2023 y, solo dos meses después, un decreto del presidente de transición lo convirtió en el nuevo primer ministro del país, algo que despertó las críticas contra él de otros opositores.

El execonomista se presentó a las elecciones presidenciales del 6 de mayo de 2024, pero perdió con un 18,54 % de los votos frente a Déby Itno, también de 41 años, que obtuvo una abultada mayoría del 61 %, según los resultados definitivos anunciados por el Consejo Constitucional de Chad.

La Justicia chadiana rechazó entonces los recursos interpuestos por tres candidatos, entre ellos Masra, quien llegó a autoproclamarse ganador de las elecciones y dimitió de su cargo.

Sus ambiciones políticas se han visto ahora truncadas de nuevo con su detención el pasado mayo, que se produjo después de que instara al presidente chadiano en abril a “cambiar de rumbo para que el cambio deseado por el pueblo se haga realidad” y denunciara “cambios cosméticos” promovidos por el mandatario desde su llegada al poder.

Masra llegó a realizar una huelga de hambre de una semana entre finales de junio y principios de julio para protestar contra su arresto y «exigir la liberación de las energías de este pueblo, preso por sus injusticias y desigualdades», según dijo entonces. EFE

