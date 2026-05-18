Sucumbe a sus heridas un palestino víctima de disparos del Ejército israelí en Cisjordania

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Jerusalén, 18 may (EFE).- Un palestino que recibió un disparo el domingo cerca de la localidad de Beit Ula (sur de Cisjordania) murió este lunes al sucumbir a sus heridas, según anunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

«El joven Mahmud Ziad Mahmud Al Amleh (32 años) murió a causa de las graves heridas sufridas por disparos de las fuerzas de ocupación israelíes el domingo por la mañana, cerca de la ciudad de Beit Ula, al norte de Hebrón», informó Sanidad.

La red palestina de noticias Quds advirtió el domingo de que una persona había resultado herida de carácter crítico junto al muro de separación levantado por Israel para aislar Cisjordania, que se encuentra a menos de seis kilómetros de Beit Ula.

El Ejército israelí no se pronunció sobre el incidente.

Unos 50 palestinos han muerto por ataques israelíes (13 de ellos a manos de colonos que residen ilegalmente en el enclave) en Cisjordania ocupada desde que comenzó 2026. Del total, 12 eran menores de edad, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y añadiendo el caso de un adolescente abatido a tiros el pasado viernes.

Los fallecidos son más de 1.100 al remontar la cifra al 7 de octubre de 2023, día en que el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí provocó un aumento de las ya habituales redadas y agresiones de Israel en Cisjordania. EFE

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