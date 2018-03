Sudáfrica: reanudación del pleito sobre medicamentos contra el SIDA

El espíritu de la ley promulgada en 1997 pretende conseguir que los medicamentos necesarios sean accesibles a todos en los países más afectados por el SIDA; uno de los cuales es Sudáfrica con 4.700.000 seropositivos registrados hasta fines del año 2000. Pero la demanda presentada en 1998 por 39 laboratorios farmacéuticos de la talla de Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Glaxxo Wellcome, Merck y los suizos Novartis, Roche y Janssen-Cilag, ha frenado la aplicación de dicha norma legal. Según los grupos farmacéuticos, la ley en cuestión viola las normas comerciales en materia de propiedad intelectual y contradice la Constitución sudafricana. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio, OMC, prevé excepciones en el derecho de patentes, sobre todo para los países en "situaciones urgentes". Varios gigantes de la industria, entre ellos Roche, participan ciertamente en un proyecto de Naciones Unidas para reducir hasta un 80% los precios de las medicinas contra el SIDA. La oferta, empero, parece insuficiente a Pretoria, porque los medicamentos genéricos costarían sólo el 3% de lo que cuestan los productos de marca. Numerosas organizaciones no gubernamentales han lanzado una campaña mundial destinada a conseguir que las compañías farmacéuticas desistan de su acción judicial, y respondan al lema de "la vida antes que las ganancias". Una petición planteada en este sentido por Médicos sin Fronteras, MSF, fue respaldada por más de 100.000 firmas. Refiriéndose a la práctica formulada por la OMC, la organización Ayuda Suiza contra el SIDA, ASS, insiste en la necesidad de distribuir medicamentos a "precios realistas" en los países pobres y en el derecho a producir genéricos. Los costos de la investigación y el desarrollo de medicamentos contra el SIDA, sostiene ASS, pueden ser cubiertos con las ventas en los países industrializados. Limitar el debate al precio de los medicamentos tiende, sin embargo, a simplificar la magnitud del problema. Los países afectados deben elevar sus presupuestos de salud, intensificar la prevención y combatir los factores que favorecen la infección, es decir la pobreza, la promiscuidad, la formación insuficiente y el irrespeto a los derechos humanos, precisa. Cabe añadir que los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cifran en 36 millones el número de personas infectadas por el virus del VIH en el mundo, y sólo 10% de ellos tiene la posibilidad de adquirir los fármacos necesarios para el tratamiento del mal. Pretoria cuenta con el apoyo de la OMS y del Parlamento Europeo en el juicio que le opone a los 39 consorcios farmacéuticos. Suiza, por su parte, respalda la norma que prevé excepciones al derecho de patentes en la normativa de la Organización Mundial del Comercio. swissinfo y agencias

