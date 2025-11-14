Sudáfrica admite a 130 palestinos tras denegación inicial por incumplir normas de entrada

Nairobi, 14 nov (EFE).- Sudáfrica admitió a 130 palestinos que llegaron el miércoles al aeropuerto internacional O.R. Tambo, en Johannesburgo (norte), procedentes de Kenia, después de haberles denegado inicialmente la entrada por no cumplir los requisitos de inmigración, informaron las autoridades.

La Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado difundido esta madrugada que el grupo, que aterrizó en un vuelo chárter de Global Airways, no había indicado durante el proceso «estándar» de entrevistas la duración de su estancia ni el lugar donde tenían previsto alojarse.

Además, los viajeros no contaban con los sellos de salida necesarios en sus pasaportes que acreditaran su punto de embarque.

El comisionado de la BMA, Michael Masiapato, recordó que, debido a que no superaron el control migratorio y a que ninguno expresó intención de solicitar asilo, «inicialmente se les denegó la entrada».

Sin embargo, los viajeros fueron finalmente autorizados a entrar el miércoles por la noche después de que el Ministerio del Interior recibiera una carta de la ONG humanitaria Gift of the Givers, que se ofreció a alojar a los palestinos durante su estancia.

Para entonces, 23 de los 153 ya se habían desplazado a otros destinos, por lo que solo los 130 pasajeros restantes fueron procesados para entrar en el país.

Los palestinos tienen derecho a entrar en Sudáfrica sin visado durante un máximo de 90 días, siempre que cumplan las condiciones de entrada, recordó la BMA. EFE

pga/mr