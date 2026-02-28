Sudáfrica alerta de que la escalada en Oriente Medio supone una grave amenaza para la paz

2 minutos

Nairobi, 28 feb (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió este sábado «máxima moderación» tras el ataque militar que Estados Unidos e Israel realizaron contra diversos objetivos en Irán y consideró que la escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza la paz regional.

«Estos acontecimientos representan una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales, con profundas consecuencias humanitarias, diplomáticas y económicas», subrayó en un comunicado emitido por la Presidencia, donde manifestó su «honda preocupación» al respecto.

El mandatario instó a todas las partes a «ejercer la máxima moderación y a actuar de conformidad con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

El Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas -recordó- establece la legítima defensa «únicamente cuando un Estado ha sido objeto de una invasión armada».

«La legítima defensa anticipada no está permitida por el derecho internacional y no puede basarse en suposiciones ni anticipaciones», aseveró el jefe de Estado, en alusión al ataque preventivo lanzado por EE.UU. e Israel.

«Instamos a la comunidad internacional, incluidas las instituciones multilaterales y los socios regionales, a redoblar los esfuerzos para promover la mediación y la resolución pacífica», enfatizó Ramaphosa.

También defendió que «la paz no sólo es posible, sino imperativa para el futuro compartido de Oriente Medio y el mundo», e incidió en que «no puede haber una solución militar a problemas fundamentalmente políticos que pueden y deben resolverse por la vía diplomática».

A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras ciudades, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos y contra centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní. EFE

pa/mgr