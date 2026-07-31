Sudáfrica apoya la decisión de la UA de impulsar un amplio debate sobre la migración

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Nairobi, 31 jul (EFE).- El Gobierno sudafricano mostró su apoyo a la decisión de la Unión Africana (UA) de impulsar un debate sobre la migración a nivel continental, en un momento en el que Sudáfrica se encuentra en el punto de mira por una oleada de ataques xenófobos contra migrantes africanos.

«La necesidad de este diálogo se ha vuelto cada vez más urgente. La migración es un fenómeno continental cuyas consecuencias trascienden la jurisdicción de cualquier Estado», indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado tras finalizar la 49 Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UA, según publicaron medios sudafricanos el jueves.

Además, el Ministerio detalló que «investigaciones recientes» muestran que casi seis de cada diez africanos de entre 18 y 25 años han considerado cambiar de país en busca de mejores oportunidades, aunque la migración de momento sigue siendo «predominantemente intracontinental».

«Una conferencia continental sobre migración debe abordar la migración de manera integral, incluyendo su relación con la paz y la estabilidad, el desarrollo económico, la integración regional y la gobernanza democrática», añadió la cartera ministerial.

Este debate deberá permitir que los Estados miembros de la Unión Africana analicen las «causas profundas del sentimiento antiinmigración», así como desarrollar un enfoque colectivo para prevenir la violencia, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

«Los ataques contra migrantes de ascendencia africana, y contra los migrantes en general, constituyen una afrenta a nuestra democracia y una traición a la promesa de nuestra Constitución de construir una sociedad basada en la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos fundamentales», dijo el Ministerio de Exteriores de Sudáfrica.

La decisión de debatir la cuestión de forma más amplia supone una victoria de Pretoria frente a la petición de Ghana a la UA de tratar los ataques xenófobos contra africanos en Sudáfrica como un asunto continental urgente.

Sudáfrica consideró que se trataba de un debate que buscaba señalarle como país, aunque Ghana negó estas acusaciones.

La tensión en Sudáfrica alcanzó su punto álgido el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que las personas indocumentadas abandonasen el país.

Esta presión social ha derivado en los últimos dos meses en la salida del país de 72.906 personas, según el Gobierno sudafricano, aunque solo las repatriaciones a Zimbabue superan las 115.000, de acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades del país vecino.

Además de Zimbabue, países como Nigeria, Kenia, Uganda, Malaui, Ghana o Mozambique han repatriado en las últimas semanas a miles de ciudadanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

pmc/pcc