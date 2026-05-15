Sudáfrica asegura haber superado a España como líder mundial en exportación de cítricos

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Nairobi, 15 may (EFE).- Sudáfrica se convirtió en el mayor exportador mundial de cítricos por volumen al alcanzar los 2,9 millones de toneladas en 2025, lo que le permitió superar a España, un «líder histórico» de este sector, afirmó el ministro sudafricano de Agricultura, John Steenhuisen.

«Este gran logro es motivo de celebración para todos los sudafricanos. Superar a un gigante exportador de cítricos como España, incluso por un margen pequeño, no es tarea fácil», señaló Steenhuisen, en declaraciones publicadas este viernes por la Agencia de Noticias del Gobierno Sudafricano.

«Somos conocidos por la calidad de nuestra fruta, de primera clase, y por el estricto cumplimiento de las normas internacionales de sanidad vegetal», subrayó el ministro.

Steenhuisen explicó que esta situación puede explicarse por los desafíos climáticos «cada vez más complejos» que afectaron a España a lo largo de 2025, lo que impactó en su desempeño exportador y contribuyó a este cambio en la clasificación mundial.

Del mismo modo, expresó que ambos países desempeñan «papeles complementarios» en el mercado internacional de cítricos.

Así, España suministra la fruta durante la temporada de invierno del hemisferio norte, mientras Sudáfrica lo hace durante los meses de verano, lo que permite que los consumidores de todo el mundo tengan acceso a estos productos frescos todo el año.

A pesar de este éxito, Steenhuisen reconoció que países como China, Brasil y España siguen dominando en términos de producción total, centrándose principalmente en sus mercados internos.

«Nuestro crecimiento de la producción debe ir acompañado de una diplomacia intensificada y apoyo a la infraestructura. Buscamos continuamente nuevas oportunidades de mercado, al tiempo que trabajamos para asegurar la expansión de nuestros mercados actuales», concluyó el titular de Agricultura. EFE

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