Sudáfrica asegura que celebrará la cumbre de líderes del G20 en noviembre con o sin Trump

3 minutos

Nairobi, 27 ago (EFE).- Sudáfrica celebrará el próximo noviembre la cumbre de líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) independientemente de si acude el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola.

«Seguiremos adelante con el G20 con o sin el presidente Trump y con quien él haya delegado para asistir al G20», afirmó Lamola, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del grupo, en una rueda de prensa en la capital, Pretoria.

«Es una situación impredecible. Escucharemos la última palabra de Estados Unidos cuando lo decidan. Sea cual sea su decisión, el G20 procederá. Colaboraremos con todos los líderes presentes para decidir el resultado, admitió el jefe de la diplomacia sudafricana.

El pasado 21 de mayo, Trump no aclaró si acudirá a la cumbre del G20, prevista del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo, en un momento marcado por los choques diplomáticos entre Washington y Pretoria y la ausencia voluntaria de EE.UU. en las citas del foro que se han celebrado este año en suelo sudafricano.

«Creo que, sin Estados Unidos, (la cumbre) realmente no es muy importante, porque ya no es la misma reunión», se limitó a decir entonces Trump, preguntando por la prensa durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Su ambigua respuesta llegó un día después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, apuntara ante un comité del Senado que Trump no tiene planeado estar en la mencionada cumbre debido a que Sudáfrica no se ha alineado con la política exterior estadounidense desde el retorno del político republicano a la Casa Blanca en enero pasado.

Washington no ha enviado a ningún miembro del Ejecutivo a las cumbres de ministros del G20 que se han celebrado este año en Sudáfrica, país que ostenta la presidencia rotatoria del foro que recaerá precisamente en EE.UU. a partir de diciembre.

Durante la reunión en el Despacho Oval, Trump y Ramaphosa chocaron sobre si está ocurriendo o no un «genocidio» contra la minoría blanca afrikáner en Sudáfrica, uno de los asuntos que han contribuido a tensar las relaciones bilaterales desde enero.

Trump llegó a proyectar un vídeo para denunciar la presunta persecución racial en Sudáfrica contra los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), un extremo que rechaza rotundamente el Gobierno del país austral.

Ramaphosa respondió que, si bien la delincuencia es un problema en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas de la violencia «no son blancos, sino negros», y rechazó que hubiera un «genocidio contra los agricultores afrikáners», al recordar que su propio ministro de Agricultura pertenece a esa comunidad. EFE

