Sudáfrica califica la distribución de lenacapavir como «punto de inflexión» frente al VIH

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Nairobi, 5 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, describió este viernes como un «punto de inflexión» que trae «esperanza» la distribución en el país del lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada para prevenir el VIH (virus causante del sida), al presentarlo oficialmente.

«Esto no es solo un avance médico. Es una intervención práctica que puede transformar vidas y que salvará vidas. Reduce las barreras para el seguimiento del tratamiento (…), amplía las opciones, refuerza la dignidad y empodera a las personas para que tomen las riendas de su salud y también de su propio futuro», afirmó Ramaphosa en un acto celebrado en la ciudad de Secunda, en la provincia de Mpumalanga (noreste).

El mandatario destacó que Sudáfrica es uno de los países con una mayor carga de contagios del VIH en el mundo y señaló que la distribución del lenacapavir «representa el triunfo de la ciencia sobre la desesperación» y «el poder de la innovación para salvar vidas».

Sudáfrica recibió el pasado abril un primer envío de 37.920 dosis de lenacapavir, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, que se ha aliado con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para hacer posible su distribución en países con una alta carga de la enfermedad.

Se trata del primer antirretroviral inyectable de acción prolongada aprobado para la profilaxis preexposición (PrEP) que, a diferencia de la profilaxis oral diaria, se aplica con una inyección subcutánea cada seis meses y actúa en tres fases del ciclo del virus.

En esta primera fase del programa, 360 centros médicos en zonas con alta prevalencia del virus en seis provincias de las nueve del país recibirán el fármaco.

En una intervención grabada, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que el lenacapavir «no es una vacuna, pero es lo más parecido que existe» y alertó de que «la financiación sigue siendo incierta».

«Los precios deben ser transparentes y justos y su implantación requerirá sistemas sólidos que garanticen que las pruebas, la distribución y el seguimiento sean accesibles y eficaces», añadió.

El 14 de julio de 2025, la OMS recomendó el uso del lenacapavir y calificó la decisión de «histórica» al considerar que este fármaco podría redefinir la respuesta global a la epidemia como alternativa a la PrEP oral convencional.

Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana, la región más afectada a nivel global. EFE

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