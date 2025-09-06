Sudáfrica celebra la designación de Vance para representar a EEUU en la cumbre del G20

2 minutos

Nairobi, 6 sep (EFE).- El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, celebró este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya designado a su vicepresidente, J.D. Vance, para representar a Washington en la cumbre de líderes del G20 del próximo noviembre en Sudáfrica.

«Celebramos que (Trump) haya asignado a su vicepresidente, J.D. Vance, para que asista al G20 en Sudáfrica», declaró Lamola a la cadena de televisión pública sudafricana SABC, al incidir en que «EE.UU. puede asignar a cualquier persona que el presidente Trump considere necesaria».

«Le damos la bienvenida (a Vance) y esperamos interactuar con él en las plataformas del G20», subrayó el titular de Relaciones Internacionales.

Pese a la ausencia del presidente estadounidense, añadió Lamola, el G20 «aún podrá alcanzar resultados ambiciosos».

El jefe de la diplomacia sudafricana hizo estos comentarios después de que Trump confirmara este viernes que no asistirá a la cumbre de líderes del G20 que se desarrollará en Johannesburgo del 22 al 23 de noviembre.

En su lugar, acudirá el vicepresidente J.D. Vance a la cita de este grupo de países desarrollados y emergentes, tras los choques diplomáticos entre Washington y Pretoria desde que Trump llegó al poder el pasado enero y la ausencia voluntaria de EE.UU. en las citas del foro que se han celebrado este año en suelo sudafricano.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos.

Trump anunció este viernes que la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas. EFE

pa/alf