Sudáfrica condena a 7 chinos a 20 años de cárcel por trabajo forzoso y trata de personas

3 minutos

Nairobi, 10 sep (EFE).- Un tribunal de Johannesburgo condenó este miércoles a siete ciudadanos chinos a veinte años de prisión por traficar con 91 personas procedentes de Malaui y obligarlas a trabajar en condiciones inhumanas en una fábrica textil de Sudáfrica.

Los condenados fueron declarados culpables el pasado febrero de haber traficado entre 2017 y 2019 con 91 malauíes indocumentados, muchos de ellos menores de edad, para trabajar en una planta de telas de algodón situada en un área industrial al sur de Johannesburgo, según recogen medios locales.

Los siete fueron arrestados en noviembre de 2019, cuando, en una inspección gubernamental, la Policía allanó la fábrica y encontró a los trabajadores confinados bajo estricta vigilancia armada, en instalaciones rodeadas por muros y alambres de cuchillas.

Los registros judiciales identificaron a los acusados como Shu-Uei Tsao, de 42 años; Biao Ma, de 50; Hui Chen, de 50; Quin Li, de 56; Zhou Jiaquing, de 46; Junying Dai, de 58; y Zhilian Zhang, de 51.

Los cuatro hombres y las tres mujeres fueron sentenciados por el Tribunal de la División Sur de Gauteng a 20 años de prisión tras ser declarados culpables de trata de personas y de violar las leyes laborales y de inmigración del país.

La Fiscalía, que había pedido cadena perpetua, explicó que las víctimas trabajaban once horas diarias, siete días a la semana, sin formación ni equipos de seguridad, y que fueron engañadas para viajar a Sudáfrica tras haber trabajado previamente en fábricas chinas en Malaui.

Durante el juicio, los afectados relataron que eran transportados en camiones sin ventanas, que no podían salir de la planta ni comunicarse con el exterior, y que se les prohibía llevar comida propia o descansar en días festivos.

Según la legislación laboral de Sudáfrica, los empleados no pueden trabajar más de nueve horas al día y, por lo general, tienen derecho a un período de descanso semanal de al menos 36 horas consecutivas.

El juez David Mhango, del Tribunal Superior de Gauteng, aseguró que la trata de personas, el secuestro y el trabajo forzado se encuentran entre «los crímenes más graves que un tribunal puede juzgar».

La audiencia contó con la presencia del viceministro de Empleo y Trabajo, Ntuthuko Mbongeni Jomo Sibiya, y de la portavoz de la Autoridad Nacional de Fiscalía (NPA), Phindi Mjonondwane, quienes subrayaron la importancia de exigir responsabilidades a los culpables.

Sibiya aseguró que «la era de la impunidad se ha acabado» y destacó que el caso demuestra que quienes violen la legislación laboral «afrontarán consecuencias serias, incluida la cárcel».

«Este caso histórico envía un mensaje claro a quienes intenten explotar a nuestro país y a sus trabajadores: esos días se acabaron», agregó. EFE

pga/lar