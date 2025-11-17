Sudáfrica confirma que los presidentes de China, Rusia, Argentina y México no irán al G20

Nairobi, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica confirmó este lunes que los presidente de China, Xi Jinping; Rusia, Vladímir Putin; Argentina, Javier Milei; y México, Claudia Sheinbaum; no acudirán a la Cumbre de Líderes del G20 que se celebrará los próximos días 22 y 23 de en Johanesburgo, pero sí estarán representados.

«Sólo cuatro países (del G20) no estarán representados a nivel de jefes de Estado. Estarán representados a nivel de ministros de Relaciones Exteriores o a nivel de ‘sherpa’ (representante)», afirmó en una rueda de prensa el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, sobre China, Rusia, Argentina y México.

Xi estará representado por su primer ministro, Li Quiang, precisó Lamola ante los periodistas en el Centro de Exposiciones Nasrec, que albergará la cumbre, que se espera que aborde los asuntos geopolítcos y económicos más candentes del panorama internacional.

«No consideramos esto un desaire ni un intento de menospreciar a África (…). En todos los eventos de plataformas multilaterales, sucede que, por diversas razones, los jefes de Estado no pueden asistir y delegan sus funciones», argumentó el ministro.

Pero esos cuatro países, subrayó, «estarán presentes» en la cumbre del grupo de países desarrollados y emergentes, a diferencia de Estados Unidos, que ha boicoteado la reunión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que «ningún funcionario» del Gobierno estadounidense asistirá a la cumbre, al argüir que se están cometiendo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses), extremo rechazado de plano por Pretoria.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el próximo 30 de noviembre, cuando tomará el relevo EE.UU.

«Estamos listos para ceder el testigo a Estados Unidos, pero (…) la cesión es meramente simbólica. Si no asisten, simplemente emitiremos la declaración y Estados Unidos decidirá cómo quiere continuar el próximo año», apuntó Lamola.

El G20 está formado por 19 países (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y EE.UU.) y dos organizaciones regionales: la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA). EFE

