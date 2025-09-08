The Swiss voice in the world since 1935

Sudáfrica denuncia ante los BRICS que los aranceles de EE.UU. perjudican al sur global

Nairobi, 8 sep (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, denunció este lunes que las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos están creando un entorno «cada vez más proteccionista», que genera «grandes dificultades y riesgos» para los países del sur global.

En una reunión telemática de líderes del grupo de economías emergentes BRICS convocada por Brasil, Ramaphosa aseguró que, frente a las políticas arancelarias de Washington, los BRICS han impulsado iniciativas destinadas a reforzar la resiliencia económica, tanto de sus países miembros como del conjunto del sur global.

«Nuestro enfoque se centra en reforzar la cooperación y diversificar nuestras asociaciones comerciales y de inversión con África, Asia, el Golfo (Pérsico) y las Américas», afirmó.

El mandatario sudafricano defendió, asimismo, la necesidad de reformar y modernizar las organizaciones y los mandatos de los bancos multilaterales de desarrollo para reflejar «mejor» las voces y prioridades de las economías en desarrollo.

«Los retos a los que se enfrenta hoy la humanidad subrayan la urgencia de una reforma de las Naciones Unidas para garantizar que sea inclusiva, representativa y adecuada a los tiempos», subrayó.

Ramaphosa pidió que los BRICS desempeñen un «papel crucial» en el fortalecimiento del multilateralismo y sostuvo que este bloque de países ha estado «a la vanguardia» en la defensa de la reforma de estas instituciones.

Según advirtió, los conflictos armados, el aumento de las tensiones geopolíticas, la proliferación de guerras comerciales y la persistencia del subdesarrollo «amenazan la seguridad y el bienestar económico de la humanidad».

«Creo firmemente que cuando los países BRICS se unen en solidaridad para co-crear soluciones, desbloqueamos beneficios tangibles y mutuos para los miembros de los BRICS y para todo el sur global», añadió.

La cumbre del foro, liderado por China y Rusia y que reúne a las principales economías del sur global, tiene lugar en medio de las tensiones por la guerra comercial emprendida por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloque estuvo formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en 2023 invitaron a otros países a sumarse al foro.

Desde entonces, cinco nuevos miembros plenos se han incorporado al grupo: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Indonesia. EFE

