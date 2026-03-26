Sudáfrica denuncia que Francia le retiró la invitación a cumbre de G7 por presión de EEUU

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Nairobi, 26 mar (EFE).- Francia ha retirado la invitación al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Évian-les-Bains el próximo junio por la presiones de Estados Unidos, informó este jueves el portavoz de la Presidencia sudafricana, Vincent Magwenya.

Magwenya declaró que la presión estadounidense incluía la amenaza de boicotear la cumbre si estaba representada Sudáfrica.

«Por lo tanto, no podían arriesgarse a perder a un miembro clave del G7, de ahí la retirada de la invitación, que el presidente (francés) Emmanuel Macron extendió personalmente al presidente Ramaphosa el año pasado durante la cumbre del G20 en Johannesburgo», declaró el portavoz al canal de noticias sudafricano News24.

Magwenya afirmó que Ramaphosa aceptó la decisión de Francia, comunicada personalmente por el embajador francés en Pretoria, David Martinon, a la asesora especial del presidente para Asuntos Exteriores, la abogada Nokhukhanya Jele, hace unas semanas.

«Hemos aceptado la decisión francesa y comprendemos la presión a la que han sido sometidos. No necesitamos solicitar más aclaraciones. Sudáfrica siempre se esforzará por resolver las disputas mediante un diálogo constructivo, independientemente de la postura que adopte la otra parte» subrayó.

La decisión de París -añadió- «no afectará la estrecha relación bilateral que mantenemos».

Macron brindó un firme apoyo a Ramaphosa durante la presidencia sudafricana del G20 (grupo de economías desarrolladas y emergentes) en 2025, que Washington intentó socavar incansablemente tras un deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Sudáfrica desde la vuelta del presidente Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado.

Tras asumir la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre, Estados Unidos anunció, en una medida sin precedentes, que excluiría a Sudáfrica -miembro del grupo- de sus actividades durante todo 2026.

Francia desempeña desde enero pasado la presidencia de turno del G7, grupo integrado también por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Japón. EFE

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