Sudáfrica desmiente la muerte de un ghanés en las marchas antiinmigración del martes

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Nairobi, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica desmintió este jueves las afirmaciones de las autoridades de Ghana sobre la muerte de un ciudadano de ese país en Ciudad del Cabo (suroeste) durante las marchas antiinmigración del martes pasado, tras una oleada de ataques xenófobos contra migrantes africanos en los últimos meses.

«El ciudadano ghanés que resultó herido de muerte fue atacado en su lugar de trabajo el lunes 29 de junio de 2026, en un incidente que la Policía sospecha que fue un acto criminal, totalmente ajeno a las supuestas manifestaciones», dijo la ministra de Justicia y Desarrollo Constitucional sudafricana, Mmamoloko Kubayi, en un comunicado.

Además, la ministra corrigió el comunicado emitido durante la madrugada del jueves por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés, que afirmaba que las marchas tuvieron lugar el «lunes 29 de junio», cuando en realidad ocurrieron al día siguiente.

Kubayi recordó un comunicado oficial de la Policía de la provincia de Cabo Occidental que indica que los agentes registraron un «caso de asesinato» después de un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en Emms Drive, en el suburbio de Nyanga en Ciudad del Cabo, donde «un hombre de 35 años recibió un disparo y resultó herido de muerte».

El hombre murió después de que unos «desconocidos» entrasen en una barbería y exigieran dinero a la víctima antes de dispararle.

«Los sospechosos huyeron del lugar y aún no han sido arrestados. Se cree que el móvil del ataque está relacionado con la extorsión», añadió Kubayi.

La ministra también mostró su preocupación por la decisión de las autoridades de Ghana de difundir «información falsa sobre Sudáfrica» respecto a la migración irregular, lo que perpetúa la «narrativa errónea» de que el país es xenófobo.

Del mismo modo, pidió que los asuntos diplomáticos y las preocupaciones entre sus homólogos africanos se comuniquen «adecuadamente» a través de los canales establecidos.

Aunque la Policía de Sudáfrica confirmó un fallecido en el marco de saqueos que coincidieron con las protestas, Kubayi aseguró que «no se registraron víctimas mortales durante la jornada de estas manifestaciones», que sí se saldaron con más de 900 arrestos.

Miles de personas tomaron las calles de Sudáfrica el martes en marchas convocadas por grupos antiinmigración, que dieron ese día como fecha límite a los indocumentados africanos para abandonar el país.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que estos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique o Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos que han solicitado el retorno por miedo a los ataques xenófobos.

El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular. EFE

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