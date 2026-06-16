Sudáfrica destina 13,5 millones de dólares a apoyar la respuesta al ébola en RDC y Uganda

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Nairobi, 16 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, prometió este martes aumentar a 13,5 millones de dólares (11,6 millones de euros) las donaciones destinadas a apoyar la respuesta a la epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

«Me complace anunciar que Sudáfrica aumenta su promesa a 13,5 millones de dólares como muestra de solidaridad y soberanía hacia las personas afectadas por la propagación del ébola en nuestro continente», declaró Ramaphosa durante su intervención en una reunión virtual de alto nivel de jefes de Estado, gobiernos y socios sobre el brote de ébola.

Ramaphosa, también enviado de la Unión Africana (UA) para la Preparación, Prevención y Respuesta ante Pandemias, aumenta así las ayudas desde los 2,5 millones de dólares prometidos el 20 de mayo.

«Sin vacuna ni antiviral, cada día que la transmisión continúa sin control, el costo humano no hace más que aumentar (…). Por eso, nuestra respuesta debe centrarse en interrumpir la transmisión y detener el ébola en su origen», afirmó.

Sin embargo, reconoció que las medidas de salud pública se ven «obstaculizadas y debilitadas» por el largo conflicto que afecta a las provincias congoleñas orientales, por lo que pidió un alto el fuego que permita actuar «sin obstáculos».

«Como líderes políticos -dijo Ramaphosa- podemos ayudar creando corredores seguros para el paso de quienes transportan mercancías y prestan servicios».

Del mismo modo, instó a ampliar las pruebas de diagnóstico rápido, el rastreo de contactos y la concienciación comunitaria sobre el peligro de la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la salud (OMS).

Si bien apreció los esfuerzos de organizaciones como la alianza por las vacunas Gavi o la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) para lograr una vacuna, también expresó que África no puede depender «indefinidamente» de los mercados y sistemas de producción externos en emergencias sanitarias.

«Este momento debe convertirse en un punto de inflexión. Como líderes africanos, debemos acelerar la inversión en la manufactura local, fortalecer la Agencia Africana de Medicamentos y poner en marcha el mecanismo africano de adquisición conjunta», indicó Ramaphosa.

Además, pidió que los fabricantes africanos cuenten con mercados predecibles, al mismo tiempo que los países tengan un «acceso fiable» a productos que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.

En su último boletín sobre la epidemia, las autoridades de la RDC elevaron a 808 los casos confirmados de ébola, incluyendo 192 muertes.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos dos fallecimientos. EFE

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