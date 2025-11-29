Sudáfrica detiene a cuatro hombres que viajaban a Rusia por presunto reclutamiento militar

2 minutos

Nairobi, 29 nov (EFE).- La Policía sudafricana detuvo en el aeropuerto internacional O.R. Tambo, en Johannesburgo (norte), a cuatro hombres que se dirigían a Rusia y que son sospechosos de haber sido reclutados para combatir en el ejército de ese país, informó este sábado la unidad de élite Hawks.

«Las detenciones se produjeron tras un aviso de la Policía del aeropuerto de Johannesburgo sobre cuatro hombres que viajaban a Rusia vía Emiratos Árabes Unidos», indicó la portavoz de los Hawks, la coronel Katlego Mogale, en un comunicado recogido por medios locales.

«Una investigación preliminar reveló que una mujer sudafricana presuntamente facilitó el viaje y el reclutamiento de estos individuos para incorporarse al ejército de la Federación Rusa», añadió Mogale.

Los hombres fueron interceptados el viernes en la puerta de embarque tras ser considerados sospechosos, señaló la Policía, que precisó que posteriormente fueron remitidos a la unidad de los Hawks responsable de delitos contra el Estado.

La legislación sudafricana prohíbe que los ciudadanos presten asistencia militar a gobiernos extranjeros o participen en ejércitos extranjeros sin autorización.

Los Hawks señalaron que los cuatro sospechosos comparecerán ante los tribunales el lunes por presunta infracción de la Ley de Regulación de la Asistencia Militar Extranjera.

Esto se produce semanas después de que se conociera que otros 17 sudafricanos quedaron atrapados en Ucrania tras ser reclutados con la promesa de contratos lucrativos para unirse a fuerzas mercenarias, un caso por el que la hija del expresidente Jacob Zuma (2009-2018), Duduzile Zuma-Sambudla, está siendo investigada.

La Policía sudafricana confirmó que ha abierto una investigación contra Zuma-Sambudla después de que su hermanastra presentara el pasado domingo una denuncia penal en la que la acusaba de haber participado en atraer a esos hombres a Rusia bajo falsos pretextos.

Zuma-Sambudla dimitió como diputada el viernes, pero no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras que su partido, uMkhonto weSizwe (Partido MK), afirmó que su renuncia no constituye una admisión de culpabilidad. EFE

pga/pddp