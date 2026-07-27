Sudáfrica detiene a más de 16.000 personas en un gran operativo contra la criminalidad

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Nairobi, 27 jul (EFE).- La Policía de Sudáfrica detuvo a 16.684 personas en una operación masiva a nivel nacional desplegada durante la última semana contra la criminalidad, en la que además se arrestó a 1.869 migrantes en situación irregular y se incautaron bienes de contrabando valorados en más de 46 millones de rand (unos 2,3 millones de euros), informaron este lunes las autoridades.

Entre los detenidos en la denominada «Operación Shanela», llevada a cabo entre el 20 y el 26 de julio, figuran los presuntos autores intelectuales de varios asesinatos con trasfondo político, según precisó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado.

Se detuvo a un conocido curandero tradicional de la provincia de KwaZulu-Natal (este), acusado de orquestar los homicidios de Thamsanqa Kingdom Gcabashe, miembro de la Liga Juvenil del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), y de dos agentes de la policía municipal de eThekwini.

También aprehendieron en Ciudad del Cabo (suroeste) a un hombre de 37 años señalado como el cerebro detrás del asesinato de Sinovuyo Dyokwe, candidato a concejal de la Alianza Democrática (DA), el segundo partido más importante del Gobierno de coalición en Sudáfrica.

Del total de arrestados, 2.547 eran prófugos buscados por delitos violentos como homicidio, intento de homicidio, violación, robo de vehículos y asaltos a viviendas y comercios.

Además, las operaciones incluyeron la detención de 152 personas por violación y más de 1.300 por agresiones con lesiones graves.

Durante las redadas e intervenciones de control migratorio y seguridad en las nueve provincias del país, los agentes decomisaron 128 armas de fuego no reglamentarias, cerca de 2.300 municiones, grandes cantidades de estupefacientes y recuperaron 55 vehículos robados.

Sudáfrica sufre elevados índices de delincuencia y violencia armada, un escenario ante el cual el Gobierno mantiene activo el programa «Shanela», un operativo multidisciplinar periódico que busca reforzar la presencia policial en las zonas más conflictivas del país.

El país africano registró en el último trimestre de 2025 unos 5.940 homicidios, con aumentos de casos en dos de las nueve provincias del país, pese a un descenso general del 8,7 % en comparación con el mismo periodo en 2024.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y que tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo y encabeza la tabla en África con 40,3 cada 100.000 habitantes, según datos de las Naciones Unidas. EFE

aam/fpa