Sudáfrica donará 2,5 millones de dólares para apoyar la respuesta al ébola en RDC y Uganda

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Nairobi, 20 may (EFE).- Sudáfrica donará 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros) para apoyar la respuesta a la epidemia de ébola declarada el pasado viernes en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, que ha causado 139 muertos y hay registrados 600 casos sospechosos, informó este miércoles la agencia de salud de la Unión Africana (UA).

En un comunicado, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) agradecieron «esta oportuna demostración de liderazgo, solidaridad y compromiso con la seguridad sanitaria colectiva de África».

La promesa de donar esta cantidad al Fondo Africano para Epidemias del CDC de África se produjo después de un llamamiento del presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, para que los jefes de Estado y de Gobierno africanos mostrasen una «solidaridad continental» y una «acción coordinada».

Esos fondos contribuirán a fortalecer las operaciones de respuesta críticas, incluida la coordinación continental, la vigilancia, los sistemas de laboratorio, el despliegue sanitario rápido, la prevención y el control de infecciones, la preparación transfronteriza y el apoyo a las comunidades afectadas.

Mientras el continente «se enfrenta a crecientes amenazas para la salud pública, con importantes riesgos de transmisión transfronteriza, la contribución de Sudáfrica envía un mensaje contundente y tranquilizador de que África permanece unida en la protección de la vida y el bienestar de su gente», añadió la agencia.

Además, pidió al resto de Estados miembros de la UA, a los países donantes, a sus socios, a las instituciones filantrópicas y al sector privado que «sigan este ejemplo» y contribuyan al citado fondo para apoyar los esfuerzos de respuesta en curso.

El virus comenzó a circular a finales de abril pasado en la provincia de Ituri (este) y ya se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, territorios ambos inmersos en un conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido el caso de un congoleño fallecido que se considera un caso importado de la RDC- y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera de la RDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que este miércoles confirmó que se han registrado 139 muertes y 600 casos sospechosos por la epidemia de ébola, declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda ha llegado incluso a cerrar sus fronteras.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %. EFE

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