Sudáfrica envía representantes a EE.UU. para preparar más negociaciones comerciales

Nairobi, 10 sep (EFE).- Un equipo de negociadores de Sudáfrica se encuentra en Estados Unidos para preparar más negociaciones con la Administración del presidente Donald Trump y tratar de alcanzar un acuerdo comercial después de la entrada en vigor el pasado 7 de agosto de aranceles del 30 % sobre las exportaciones de Pretoria, confirmó el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

Según recogieron medios locales a última hora del martes, durante una comparecencia ante el Parlamento, Ramaphosa informó de que la Presidencia y el Departamento (Ministerio) de Comercio sudafricanos han enviado representantes «que se encuentran actualmente en EE.UU. y se están preparando para más negociaciones formales con el Gobierno de EE.UU., que tendrán lugar en unos días».

El presidente explicó que los enviados se reunirán con diferentes actores interesados, incluyendo «la Administración, legisladores, empresarios y muchas otras personas, tanto en Nueva York como en Washington».

A pesar de estos esfuerzos, Ramaphosa quiso subrayar que su país no se dejará intimidar: «Nos mantendremos como un país soberano y negociaremos y conseguiremos el mejor acuerdo para Sudáfrica», prometió.

«Lo que queremos conseguir es seguir exportando a EE.UU. todo lo que podamos y facilitar inversiones en los EE.UU., pero también que las compañías de EE.UU. inviertan en Sudáfrica», aseveró el mandatario.

Para Ramaphosa, la capacidad de influencia del país africano está en sus recursos naturales y sus minerales, si bien su Gobierno quiere que éstos «abandonen las costas de Sudáfrica como productos acabados».

A mediados del pasado agosto, el ministro sudafricano de Comercio, Parks Tau, informó de que Pretoria ofrecería un acuerdo comercial revisado a Washington, poniendo en marcha a la vez medidas para reducir el impacto de las nuevas tasas sobre su economía.

Así, el ministro detalló que su país quiere fortalecer sus vínculos con el resto de África a través del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés) y abrirse a mercados asiáticos como Vietnam, Japón, Tailandia y la India, además de Oriente Medio.

Después de intentar sin éxito durante meses alcanzar un pacto con el Gobierno estadounidense, Sudáfrica afronta ahora la tasa arancelaria más alta de África subsahariana, lo que supone un fuerte golpe para sus exportaciones a EE.UU., su segundo socio comercial después de China, centradas principalmente en automóviles, productos siderúrgicos y cítricos.

Además, las nuevas tarifas amenazan la supervivencia de unos 30.000 empleos, según ha alertado el Gobierno sudafricano.

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y EE.UU. se han deteriorado desde que Trump ordenó el pasado febrero la suspensión de la ayuda económica a Pretoria, al acusar a su Gobierno de «confiscar tierras» de la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) y por su postura crítica hacia Israel ante la Corte Internacional de Justicia. EFE

