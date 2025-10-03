Sudáfrica envía un equipo policial a Francia a investigar la muerte su embajador en París

Nairobi, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica anunció este viernes el envío de un equipo de cinco oficiales de Policía a Francia para colaborar con las autoridades locales en la investigación de la muerte del embajador sudafricano y exministro, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, en París.

“El equipo desplegado colaborará estrechamente con las autoridades policiales francesas para garantizar que las circunstancias que rodearon la muerte del Embajador Mthethwa se investiguen de forma exhaustiva y transparente”, indicó el Clúster de Justicia, Prevención del Delito y Seguridad (JCPS), en un comunicado.

El grupo estará encabezado por el mayor general Maqhashalala, subcomisionado provincial adjunto para la detección de crímenes en la provincia del Cabo Occidental, en el sur del país.

El JCPS, órgano de coordinación interministerial, destacó que este esfuerzo conjunto busca “apoyar la investigación en curso y defender los principios de justicia y rendición de cuentas”.

El embajador Mthethwa, de 58 años, fue hallado muerto el martes pasado en París, según informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano, que expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento y transmitió sus condolencias a la familia, amigos y colegas del diplomático.

Mthethwa, con esposa e hijos, fue ministro de Policía y posteriormente de Deportes, Artes y Cultura, y desde 2023 ocupaba el cargo de embajador en Francia.

El Gobierno sudafricano no ha ofrecido detalles adicionales sobre el suceso, mientras que medios franceses informaron de que el diplomático estaba desaparecido desde el lunes por la tarde y murió al caer de un vigésimo segundo piso del hotel Hyatt, en la zona de Porte Maillot en la capital francesa.

El ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, aseguró que la muerte del embajador “no sólo representa una pérdida nacional, sino que también es muy sentida en la comunidad diplomática internacional”. EFE

aam/lar