Sudáfrica espera que la tregua de EEUU e Irán lleve a una solución permanente de la guerra

1 minuto

Nairobi, 8 abr (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este miércoles que espera que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos conduzca a una «resolución permanente» de la guerra.

«Celebramos el anuncio del alto el fuego y esperamos que siente las bases para una resolución permanente del conflicto», declaró en un acto de presentación de cartas credenciales de embajadores en la capital, Pretoria.

«Sudáfrica hace un nuevo llamamiento al diálogo y la mediación para prevenir más pérdidas de vidas y destrucción de bienes, y para garantizar una paz justa, sostenible y duradera», subrayó Ramaphosa citado por la Agencia de Noticias del Gobierno Sudafricano, al insistir en la necesidad de «una solución integral al conflicto».

También instó a todos los países a «respetar el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial de todas las naciones».

«Nos esforzamos por garantizar que la paz y la seguridad mundiales se alcancen mediante el diálogo y la negociación, y no mediante la fuerza de las armas», concluyó.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base en un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Ese estrecho es un paso estratégico por el que transita, entre otros recursos, el 20 % del petróleo mundial. EFE

pa/mgr