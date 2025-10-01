The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Sudáfrica expresa «preocupación» por la seguridad de la flotilla que se dirige a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Johannesburgo, 1 oct (EFE).- Sudáfrica expresó su “preocupación” por la seguridad de la Global Sumud Flotilla, que navega en el Mediterráneo con rumbo a Gaza y lleva ciudadanos sudafricanos, tras entrar en una “zona de alto riesgo” este miércoles a 150 millas náuticas (278 kilómetros) de la Franja, que se encuentra bajo bloqueo naval.

“Observamos con profunda preocupación los informes sobre la actividad de drones no identificados en las inmediaciones de las embarcaciones civiles”, indicó el Gobierno del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en un comunicado.

“Sudáfrica desea reiterar, en los términos más enérgicos, su llamamiento a todos los actores para que se adhieran estrictamente al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los principios pertinentes del derecho internacional humanitario”, añadieron.

La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones, transporta a unas 500 personas, entre ellas parlamentarios europeos, africanos y latinoamericanos, abogados y activistas como la sueca Greta Thunberg.

Los temores por la seguridad de la Flotilla se han intensificado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí advirtiera de que no permitirá ninguna violación del bloqueo naval a la Franja de Gaza.

El Gobierno sudafricano subrayó este miércoles que “la seguridad, la integridad física y la protección de todos los participantes desarmados a bordo, incluidos ciudadanos sudafricanos, son de importancia primordial”.

Además, reiteró que la flotilla responde a una iniciativa civil y pacífica destinada a “llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Gaza” y a entregar ayuda básica para aliviar el sufrimiento de la población palestina.

“Cualquier enfrentamiento militar o detención forzosa de estas embarcaciones en aguas internacionales constituiría una grave violación de las normas jurídicas internacionales y de los derechos humanos fundamentales”, agregó Pretoria.

La Global Sumud Flotilla había denunciado una «operación intimidatoria» por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó «de forma agresiva» esta madrugada una de sus principales embarcaciones. EFE

mm/aam/pa /pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR