Sudáfrica impone aranceles a las importaciones de acero estructural de China y Tailandia

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Nairobi, 20 mar (EFE).- Sudáfrica ha impuesto elevados aranceles a las importaciones de acero estructural procedentes de China y Tailandia tras encontrar pruebas de «dumping» (competencia desleal), informó este viernes la Comisión de Administración del Comercio Internacional del país austral (ITAC).

Como resultado de esa práctica, la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), formada por Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Sudáfrica, «está experimentando daños materiales», señaló la ITAC en un informe.

Según el organismo regulador, el aumento repentino de las importaciones de acero estructural -material usado en las construcción- a bajo precio en el ejercicio fiscal 2023/2024 perjudicó a los productores locales en aproximadamente un 20 %.

Por tanto, la Comisión decretó la imposición de «aranceles anti-dumping a las importaciones» de ese producto procedente de China, país que soportará un arancel del 74,98 %; y de Tailandia, cuyo arancel se sitúa en el 20,32 %.

La medida se adoptó mientras el Gobierno sudafricano y la Corporación de Desarrollo Industrial (IDC, institución pública) mantienen conversaciones con la empresa productora de acero ArcelorMittal Sudáfrica (Amsa) para salvar su negocio, con el fin de proteger hasta 3.500 empleos en riesgo tras el cierre de plantas.

La industria siderúrgica de Sudáfrica, la economía más avanzada de África, se enfrenta a una débil demanda local y a una afluencia de importaciones, principalmente de China.

Empresas como Amsa se han visto obligadas a cerrar algunas de sus plantas en respuesta a estos desafíos. EFE

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