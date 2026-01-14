Sudáfrica intercepta a 33 menores indocumentados que intentaban cruzar a Zimbabue

Nairobi, 14 ene (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica han interceptado a 33 menores indocumentados cuando iban a cruzar desde ese país al vecino Zimbabue, informó este miércoles la Autoridad de Gestión de Fronteras (BMA, en inglés), al precisar que fueron detenidos dos adultos zimbabuenses.

La interceptación se produjo este martes en el puesto fronterizo de Beitbridge (norte) durante el registro de un minibús que «transportaba a 33 menores indocumentados de entre 4 y 15 años, que viajaban de Sudáfrica a Zimbabue», señaló la BMA en un comunicado.

«Dos sospechosos zimbabuenses, de 32 y 23 años respectivamente, fueron arrestados por presuntamente facilitar el traslado ilegal de los menores a través de la frontera. Se han abierto causas penales contra ambos sospechosos, en virtud de la Ley de Inmigración, por facilitar la entrada y el movimiento ilegal de personas indocumentadas», explicó la agencia.

Los 33 menores fueron entregados al Departamento de Desarrollo Social para su posterior procesamiento, de conformidad con los protocolos de protección infantil y las obligaciones nacionales e internacionales de Sudáfrica para proteger a personas vulnerables.

El comisionado de la Autoridad de Gestión Fronteriza, Michael Masiapato, instó a los padres a que desistan de enviar a menores a puntos de tránsito fronterizos y advirtió de que «no tolerará la explotación infantil ni la facilitación del movimiento ilegal transfronterizo».

El pasado día 8, la agencia informó de otra operación en la misma valla fronteriza en la que fueron interceptados veinte menores, de entre 5 y 17 años, que viajaban con un grupo de diez adultos con la intención de cruzar a Zimbabue.

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre 7.000 y 10.000 niños migran anualmente entre Zimbabue y Sudáfrica sin acompañamiento familiar, y corren graves riesgos de violencia, explotación y abuso durante su tránsito. EFE

