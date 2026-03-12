Sudáfrica intercepta cuatro pesqueros chinos que ingresaron en su ZEE sin autorización

Johannesburgo, 12 mar (EFE).- Las autoridades de Sudáfrica interceptaron cuatro barcos pesqueros con bandera china que entraron en su zona económica exclusiva (ZEE) y en aguas territoriales del país sin autorización, informó este jueves el ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp.

«Doy la bienvenida a la acción rápida y coordinada para interceptar cuatro barcos pesqueros con bandera china que entraron en la zona económica exclusiva y en aguas territoriales de Sudáfrica sin la autorización requerida», afirmó en un comunicado.

La operación fue llevada a cabo por la División de Pesca del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente (DFFE) con apoyo del equipo táctico del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), que detectaron los buques a unas doce millas náuticas (22,2 kilómetros) de la costa de KwaZulu-Natal (este) y los rastrearon a lo largo de la costa del Cabo Oriental (sureste).

«En ese tiempo, las embarcaciones encendieron y apagaron repetidamente su Sistema de Identificación Automática (AIS). Esto constituye una violación de la normativa sudafricana, que exige a los buques extranjeros mantener el AIS activo mientras transitan por aguas nacionales», agregó el ministro.

Los buques chinos —Zhong Yang 231, Zhong Yang 232, Zhong Yang 233 y Zhong Yang 239—, propiedad de Shenzhen Shuiwan Pelagic Fisheries Co. Ltd., quedaron bajo vigilancia en el fondeadero del puerto de Ciudad del Cabo (suroeste) mientras se les imponía una multa de 400.000 rands (unos 20.749 euros).

Tras pagar las multas, las embarcaciones fueron liberadas y abandonaron aguas sudafricanas.

Según el DFFE, los barcos solicitaron permiso para atravesar la ZEE sudafricana bajo el principio de «paso inocente» el 23 de febrero e indicaron que abandonarían la zona antes del 3 de marzo, aunque ya habían ingresado en aguas territoriales sudafricanas mientras se evaluaba la solicitud.

«Sudáfrica no tolerará el uso ilegal de sus zonas marítimas. Seguimos firmes en la protección de nuestros recursos marinos y en garantizar que nuestros puertos no sean percibidos como puertos de conveniencia. El cumplimiento de nuestras leyes no es negociable», zanjó Aucamp. EFE

