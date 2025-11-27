Sudáfrica investigará a Ramaphosa por presuntas violaciones del código ético del Ejecutivo

2 minutos

Nairobi, 27 nov (EFE).- La defensora del pueblo de Sudáfrica, la abogada Kholeka Gcaleka, investigará al presidente del país, Cyril Ramaphosa, por presuntas violaciones del Código de Conducta del Ejecutivo.

La denuncia, presentada por el partido del expresidente Jacob Zuma (2009-2019), uMkhonto weSizwe (Partido MK), apunta a posibles incumplimientos de cláusulas del código ético relacionadas con abuso de poder, conducta inapropiada, actuación incompatible con las responsabilidades del Ejecutivo y falta de acción en el mejor interés del país, según recogieron este jueves medios locales.

El Partido MK celebró la decisión de la oficina de Gcaleka al considerar que supone un «avance significativo» en la rendición de cuentas por los «fallos éticos persistentes» que, denuncia, han marcado la presidencia de Ramaphosa.

«Este desarrollo representa un paso significativo para garantizar la rendición de cuentas por los persistentes fallos éticos que han caracterizado el mandato de Cyril Ramaphosa», señaló en un comunicado el portavoz del partido, Nhlamulo Ndhlela.

La formación acusó además al mandatario de utilizar de forma «indebida» el «aparato estatal para protegerse a sí mismo y a sus allegados», y citó el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte) -por el que Ramaphosa no fue procesado- y la «continua erosión de las instituciones de supervisión».

El Partido MK es la principal fuerza opositora del país desde las elecciones de mayo de 2024, en las que el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) perdió por primera vez la mayoría absoluta y se vio obligado a formar un Gobierno de unidad, del que no forma parte la formación de Zuma. EFE

