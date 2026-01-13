Sudáfrica invita a inversores en energías renovables a ir a África si «quieren crecer»

Abu Dabi, 13 ene (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, invitó este martes desde Abu Dabi a los inversores a que vayan al continente africano «si quieren crecer» dadas «las grandes oportunidades» para generar energía renovable, pese a que el continente aún representa tan solo el 1,5 % de la capacidad global.

«Contamos con uno de los mayores recursos del mundo: el sol, el viento y nuestros caudalosos ríos. Por lo tanto, la combinación de estos tres, además de nuestros minerales, ofrece una gran oportunidad para generar energía», afirmó en la cumbre de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), organizado por el gigante renovable emiratí Masdar.

Como el futuro de África es «prometedor», el presidente llamó a «los inversores a venir al continente africano, porque si quieren crecer, deben venir a África».

«Tenemos grandes oportunidades para generar energía para el desarrollo de infraestructura, que va a crecer exponencialmente. Y gracias a la generación de energía, a una buena financiación y a modelos financieros inteligentes, como continente podremos alcanzar mayores niveles de crecimiento», aseveró.

Por ejemplo, Ramaphosa reivindicó que el continente es el «centro donde el hidrógeno verde puede aprovecharse», así como la energía solar y eólica y, al hacerlo, «África puede y debe convertirse en un exportador de energía».

Sin embargo, 600 millones de personas en el continente africano aún carecen de electricidad, lo cual Ramaphosa vio como «más que un desafío, una oportunidad».

En términos de capacidad de energías renovables, África continuó creciendo de forma sostenida en 2024, con un incremento de 4,2 gigavatios (+6,7 %), respecto al año anterior, impulsado principalmente por Egipto, Etiopía y Sudáfrica, aunque sólo supone el 1,5 % de la capacidad global, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

EAU es uno de los principales inversores en la economía sudafricana, especialmente en sectores como transporte, logística y energías renovables.

Masdar, organizador de la reunión en la que participó Ramaphosa, es actualmente el mayor operador de energías renovables del continente a través de la empresa Infinity Power, que actualmente opera 1,3 GW en proyectos de energía solar y eólica terrestre en Sudáfrica, Egipto y Senegal.EFE

