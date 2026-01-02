Sudáfrica manda sus condolencias tras incendio en Nochevieja que deja 40 muertos en Suiza

Nairobi, 2 ene (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó este viernes sus condolencias tras un incendio durante una fiesta de Nochevieja en los Alpes suizos que causó 40 muertos, en su mayoría jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

“En nombre del Gobierno y el pueblo de la República de Sudáfrica, el presidente Ramaphosa transmite sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida, así como al pueblo y al Gobierno de la Confederación Suiza en estos momentos de profundo dolor”, indicó un comunicado de Presidencia.

“Los sudafricanos se solidarizan con el pueblo suizo en su duelo por esta trágica pérdida de vidas. Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a las familias de las víctimas y a todos los afectados por este desgarrador incidente”, agregó Ramaphosa en el documento.

El presidente Ramaphosa también expresó su apoyo a los servicios de emergencia que actuaron con “valentía y dedicación ante esta tragedia”, y expresó confianza en que el pueblo suizo se “fortalecerá gracias a su unidad y resiliencia en este difícil momento”.

Durante los festejos de Nochevieja el fuego arrasó el bar ‘Le Constellation’ en la estación de esquí suiza de Crans Montana presuntamente iniciado por luces de bengalas colocadas en botellas de champán, según fiscal Beatrice Pilloud, que investiga el caso.

De acuerdo con datos de la Policía suiza unos 119 personas resultaron heridas, de ellos 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un belga, un bosnio, un luxemburgués, un polaco y un portugués. EFE

